Suspenen la recerca del noi de 20 anys a la sèquia de Sils

El dispositiu de recerca del jove de 20 anys, veí de Lloret de Mar, al llarg de la sèquia de Sils (Selva) s'ha suspès per la falta de visibilitat al fer-se de nit. Segons Bombers, a primera hora del matí es reprendrà per continuar els treballs en el tram que va des de la zona de la pedrera de Mas-Sabé fins a la riera de Santa Coloma que és on desemboca. El dispositiu estava format per sis efectius de Bombers així com una vintena de persones del GRAE i ADF i la unitat subaquàtica de Mossos. També s'ha comptat amb un helicòpter. La inspecció a l'aigua s'ha fet amb dues llanxes neumàtiques equipades amb detectors de metall per buscar el tot terreny que conduïa el jove aquesta matinada quan se li ha perdut la pista.

S'espera que, amb el pas de les hores, el nivell de l'aigua de la sèquia baixi. Aquesta tarda tenia una profunditat de fins a 4 metres.

Durant el dispositiu, que s'ha allargat tot el dia fins que s'ha fet de nit, s'ha rastrejat la sèquia i les pistes forestals dels voltants. No s'ha localitzat el vehicle ni tampoc cap indici del jove, desaparegut des d'aquesta matinada.