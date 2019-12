La tercera reunió entre PSOE i ERC serà dimarts, a Barcelona

La reunió programada pel pròxim dimarts entre els equips negociadors del PSOE i ERC tindrà lloc a Barcelona, segons ha confirmat aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en conversa informal amb els periodistes després de l'acte institucional de l'aniversari de la Constitució espanyola. Sánchez s'ha mostrat optimista respecte a la marxa de les negociacions i ha apuntat que la Constitució disposa de mecanismes per resoldre el conflicte amb Catalunya. Fonts del PSOE asseguren que en aquesta trobada de Barcelona esperen arribar més a fons en el possible acord entre les dues formacions i admeten que el debat se situa en un pla polític, perquè plantejar contrapartides de diners o inversió "no serveix".

Sánchez ha insistit en la necessitat de constituir un govern tan aviat com sigui possible, malgrat que no ha donat per fet en cap cas que es pugui assolir l'acord al mes de desembre –com volen els socialistes espanyols- o bé al gener.

El líder del PSOE ha apuntat que tan bon punt rebi l'encàrrec del rei Felip VI per sotmetre's a la investidura –cosa que previsiblement passarà dimecres vinent quan tancarà la ronda d'audiències del monarca espanyol- es posarà en contacte amb tots els líders polítics.

En tot cas ha insistit que si s'assoleix un acord amb ERC, el resultat s'emmarcarà dins de la Constitució i l'acord serà públic.

Fonts del seu executiu han afegit que són conscients que la qüestió catalana no se soluciona en una investidura i han destacat que l'important en aquest procés de diàleg amb ERC no és el camí que adopten les negociacions, sinó la meta. També han insistit en la necessitat de mantenir les converses en un marc de discreció per part dels actors.

El president espanyol ha agraït l'actitud de Podem amb qui ha signat un acord per al govern de coalició del que està satisfet i que ha creat un vincle fort. Segons ha apuntat, Podem està actuant amb responsabilitat i ha assumit que el govern de coalició pot portar la formació de Pablo Iglesias a assumir contradiccions, però el seu és un projecte per a un govern de quatre anys, mentre que la dreta no representa cap alternativa real.

Segons el president espanyol, les converses amb Podem han permès dissenyar l'estructura del govern gairebé al complet, i ara les dues formacions se centren en el programa que desplegarà. No ha descartat obrir la cartera de la reforma constitucional, tot i que ha apuntat que caldrà anar pas a pas.

Tot i la suposada bona marxa dels contactes amb ERC, Sánchez no descarta encara la via de Ciutadans, una formació que segons ha apuntat ha de definir ara si es queda amb la dreta i la ultradreta o esdevé part de la solució. També ha apuntat que li agradaria veure més sentit d'Estat en el PP. En tot cas s'ha mostrat convençut que no hi haurà terceres eleccions.