Torrent apel·la a la «responsabilitat» de Pedro Sánchez i demana no limitar el diàleg

El president del Parlament, Roger Torrent, va fer ahir una «apel·lació a la responsabilitat» del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per tal de facilitar un acord entre el PSOE i ERC, i va demanar no «limitar» el debat polític a una eventual taula de diàleg sobre Catalunya.

En declaracions a Efe, després que dimecres ERC fes constar el seu malestar amb Sánchez per parlar de les converses sobre la seva investidura i afirmar que, si hi ha pacte, «estarà dins la legalitat i serà públic», Torrent va voler deixar clar que els republicans acudiran a una hipotètica taula de negociació sobre el conflicte català defensant els seus postulats sobiranistes. «No es pot intentar limitar el debat en una taula de diàleg polític», va remarcar Torrent, que va precisar: «No es poden posar portes al camp». Ara bé, «si Sánchez té una altra proposta política per a Catalunya», que no passi per l'autodeterminació, «que la posi damunt la taula», va plantejar.

Torrent va fer una «apel·lació a la responsabilitat institucional i política» de Sánchez, perquè «dialogui i negociï» en un «marc de respecte mutu i amb la discreció necessària que requereixen aquests casos». «El nostre missatge al president Sánchez és que si ell no es mou, nosaltres no ens mourem», va advertir Torrent, en al·lusió al 'no' inicial d'ERC a la investidura de Sánchez si no hi ha una taula de negociació per abordar el cas català. «La investidura depèn estrictament d'ell i de la seva vocació real per garantir un diàleg polític», va remarcar el president del Parlament i un dels principals líders d'ERC en l'actualitat.



Celaá, optimista

La portaveu del Govern, Isabel Celaá, manté l'optimisme respecte de les possibilitats del PSOE de poder formar un nou Executiu, perquè el pessimisme, va dir, és un «territori buit», una «cambra fosca». Celaá va negar que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, donés per fet en la seva roda de premsa de dimecres l'acord amb ERC en assegurar que se situarà «dins de la Constitució i de la legalitat», en una expressió que va molestar ERC. En la roda posterior al Consell de Ministres, Celaá no va voler valorar la reacció d'ERC, però sí que va indicar que en tota negociació es requereixen dues coses: «voluntat» per tirar-la endavant i conèixer els «límits» de l'altra part. La ministra d'Educació en funcions va refusar en diverses ocasions informar sobre l'evolució d'aquestes converses que estan pilotant el PSOE i ERC, les delegacions de la qual tornaran a veure's dimarts que ve.

L'abstenció dels 13 diputats d'ERC és imprescindible perquè prosperi la investidura de Pedro Sánchez en segona votació, on tan sols es requereix reunir més vots a favor que en contra.

Celaá tampoc va voler opinar sobre la visita dels líders sindicals d'UGT i Comissions Obreres al president d'ERC a la presó, Oriol Junqueras, més enllà d'assenyalar que «són lliures de fer-ho». Ni tan sols va estimar quant temps podria passar des de la ronda de consultes que obri el rei per designar Sánchez candidat oficial a la investidura fins que aquesta se celebri, i va indicar que es tracta d'uns temps que el mateix candidat «haurà de mesurar». En tot cas, va remarcar que «el més fonamental per a Espanya» és tenir Govern «com més aviat millor».

El rei iniciarà dimarts que ve al matí la ronda de consultes amb els líders polítics per proposar candidat a la investidura, i la tancarà amb el president del Govern en funcions i aspirant socialista, Pedro Sánchez, el dimecres 11 a les 18.15 hores, va informar la Casa del Rei. El cap de l'Estat ha concentrat tots els contactes en dos dies, malgrat que en aquesta ocasió són 19 els líders polítics que acudiran al Palau de la Zarzuela.