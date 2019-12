Així serà ElBulli1846, el nou projecte de Ferran Adrià a la Costa Brava

La reconversió del Bulli de restaurant a centre d'innovació veurà la llum el proper 10 de gener i viurà en un 'work in progress durant dos anys. Un període en què, entre tots, "aprendran" el funcionament del nou espai de la Cala Montjoi –que ha suposat una inversió de 9 milions- i abordaran els reptes que se'ls presentin. "ElBulli1846 serà un laboratori expositiu per reflexionar sobre l'eficiència en innovació focalitzat en les PIMES", revela Ferran Adrià. El xef és conscient del canvi radical que experimentarà el que un dia va ser considerat el millor restaurant el món: "és com convertir el Camp Nou en un teatre". Una vegada s'obri al públic, funcionarà a través de reserves i preveu limitar les visites a 500 persones al dia. La segona pota dels plans de futur d'Adrià és el museu-arxiu del Bulli, que preveu obrir portes el 2023 a L'Hospitalet de Llobregat, la seva ciutat natal.



Adrià revela que ElBulli1846 farà servir el llenguatge de la cuina per abordar temàtica de molts sectors: "podem utilitzar la cuina per qüestionar-ho tot". En aquest sentit, Montjoi serà més un lloc "d'innovació bàsica que aplicada". "Hem de comprendre la innovació per innovar", reflexiona.

No serà un restaurant i no s'hi menjarà. El xef bromeja que, malgrat que intenta deixar clar sempre que pot que el projecte gastronòmic ha quedat enrere, segur que "demà truquen per demanar taula". La idea de l'espai és que "no hi haurà normes" i que exploraran el model "sobre la marxa" gràcies al fet que són una fundació amb un nivell d'exigència "fora del normal".

Imatge d'arxiu de l'estat de les obres, ara fa un any | ACN

El projecte partirà de l'experiència del Bulli i manté la cuina i el menjador com estaven però per esdevenir un "lloc màgic" que cada dia serà diferent. "No volem que sigui exclusiu, però sí que ha de ser íntim", rebla, reconeixent que pren com a referència educativa el CosmoCaixa. ElBulli1846 es desenvoluparà en bona part a l'exterior i intentaran utilitzar cotxes elèctrics. També preveu tancar a l'agost.

El xef incorporarà el proper mig any un equip d'una desena de persones, que començaran a treballar el 24 d'agost. Seran professionals amb actitud investigadora i talent creatiu que s'especialitzaran en 6 o 7 temes. La selecció de pesonal es repetirà i anirà canviant al llarg del temps.

El museu del Bulli de l'Hospitalet, tant gran com el MACBA

El museu-arxiu del restaurant a L'Hospitallet tindrà uns 8.000 metres quadrats, una superfície expositiva similar a la del MACBA. "Ens fa molta il·lusió que sigui a la meva ciutat natal", precisa Adrià.

L'equipament, que encara no té una ubicació exacta però que l'Ajuntament té tres opcions sobre la taula, incorporarà les 15.000 pàgines digitalitzades de les llibretes de creativitat del Bulli. La iniciativa parteix de l'experiència recollida de les deu exposicions fetes del Bulli a una vintena de ciutats diferents amb l'objectiu de deixar palesa la importància del restaurant, des dels menús que s'hi van servir fins a l'experiència de la primera deconstrucció.

"Amb El Bulli vam fer una revolució, vam canviar el paradigma aconseguint que milers de pesones reflexionessin sobre que era menjar", insisteix. El mèrit, assegura Ferran Adrià, és de tota una generació de cuiners (entre els que s'hi troben els germans Roca o Carme Ruscalleda, entre molts d'altres) que no van ser "dogmàtics".

La Bullipedia, un projecte per a les noves generacions

Ferran Adrià ha presentat recentment dos nous volums de la Bullipedia, un "tractat enciclopèdic" que busca agrupar el conjunt de reflexions sobre gastronomia. Un projecte que busca les "noves generacions" de professionals de la cuina.

El xef, que assegura que "mai va treballar per obtenir premis", es mostra ara preocupat pels futurs cuiners. "No hi ha cap tres ni dos estrelles Michelin que tingui menys de 35 anys", reflexiona. Per això, creu que els joves ara tenen 15 anys i un dia volen ser cuiner han d'intentar ser els millors de la història. "Per això, la importància de la Buillipedia", conclou.