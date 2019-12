Troben el cos del jove de 20 anys desaparegut a l'interior del tot terreny enfonsat a la sèquia de Sils

Els equips d'emergència han trobat el cos del jove de 20 anys desaparegut des de la matinada de divendres a l'interior del vehicle tot terreny localitzat aquest dissabte al matí enfonsat a la sèquia de Sils. El dispositiu ha localitzat el vehicle del jove enfonsat un metre i mig, amb portes i finestres tancades, i ha estat necessari que una grua de gran tonatge el remolqués. Un cop fora s'ha comprovat que a l'interior hi havia un cos. El dispositiu de recerca es va posar en marxa aquest divendres després que un amic seu truqués als serveis d'emergències a les quatre de la matinada per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la sèquia quan tornava d'una festa. Segons les primeres hipòtesis, el noi hauria caigut accidentalment al canal, que tenia un cabal més alt de l'habitual com a conseqüència de les pluges.

(En aquesta actualització s'inclou la confirmació per part dels Bombers que el cos trobat és el del noi desaparegut i quines són les primeres hipòtesis)

Els equips de rescat han localitzat el vehicle del noi, veí de Lloret, aquest dissabte al matí en una zona molt enfangada a l'altura del polígon industrial Puigtió. En baixar el nivell de l'aigua, que havia arribat fins als quatre metres per les darreres pluges, el cotxe ha començat a sobresortir, segons han informat els Bombers. Una grua de gran tonatge s'ha encarregat de treure'l de l'aigua, mentre que una més petita l'ha remolcat.

La recerca del jove s'havia reprès aquest dissabte al matí, després que ahir s'hagués de suspendre en fer-se de nit. En les tasques han participat sis dotacions terrestres dels Bombers, GRAE subaquàtics, GRAE de muntanya, Mossos, policia local, el Servei d'Emergències Mèdiques i ADF.