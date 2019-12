Corbyn assegura que hi haurà controls duaners després del Brexit

El líder opositor britànic, Jeremy Corbyn, va assegurar ahir que té un informe confidencial del Govern britànic que mostra que hi haurà controls duaners entre Irlanda del Nord i la resta de país en virtut de l'acord de Brexit negociat pel primer ministre, Boris Johnson.

«Aquesta és la prova crua i freda que mostra categòricament l'impacte que el nociu acord de Brexit de Johnson tindrà en àmplies parts del nostre país», va assegurar el líder laborista en un discurs a Londres.

El principal missatge de campanya de Johnson de cara a les eleccions de dijous que ve és que aconseguirà complir els terminis del Brexit tres anys després del referèndum del 2016, però Corbyn va afirmar que l'eslògan és enga-nyós.

Segons el líder opositor, el primer ministre vol que els britànics votin a cegues, i assegura que el document governamental filtrat revela que hi haurà declaracions duaneres i controls de seguretat entre l'illa de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, la qual cosa contradiu l'afirmació del premier que no hi hauria una frontera al mar d'Irlanda.

El pla laborista per al Brexit preveu negociar un nou acord amb la UE que inclogui una unió duanera i després celebrar un altre referèndum sobre si s'accepta, encara que Corbyn va assenyalar que es mantindrà neutral.

«Un cop la decisió s'hagi pres, necessitarem un primer ministre capaç de parlar amb tots dos bàndols si volem unir el país», va defensar Corbyn. «Crec que ja hem tingut prou divisió», va afegir.

Mentrestant, l'últim sondeig d'Ipsos MORI publicat ahir a l'Evening Standard mostra que els conservadors mantenen un avantatge de 12 punts sobre els laboristes, quatre punts menys que fa dues setmanes. Així, els de Johnson se situen en el 44%, mentre que els de Corbyn queden en el 32%.

D'altra banda, l'afirmació de Johnson que «no hi haurà una frontera al mar d'Irlanda, simplement no és veritat», va afegir ahir Corbyn. «Hi haurà declaracions de duana i controls de seguretat entre Irlanda de Nord i Gran Bretanya», va denunciar Corbyn.

El primer ministre no va aconseguir fa unes setmanes que el pacte que va negociar amb la UE fos aprovat pel Parlament, però va insistir que espera tirar-lo endavant si guanya per majoria en els comicis generals de la propera setmana.

L'acord no va tirar endavant, sobretot per la negativa dels socis del Partit Democràtic Unionista (DUP) d'Irlanda de Nord a donar-li suport, precisament per les seves reserves sobre que hi hagi algun tipus de frontera al mar d'Irlanda. El probritànic DUP considera aquesta possibilitat «inacceptable» des del punt de vist constitucional perquè implicaria deixar la província d'Irlanda del Nord fora del Regne Unit.

Fa unes setmanes, Corbyn també va revelar uns documents de Govern que demostren, segons ell, que Johnson està disposat a incloure la Sanitat Pública britànica en les negociacions amb els Estats Units sobre una acord bilateral comercial. La possibilitat que les companyies dels EUA tinguessin accés a sectors de l'NHS, com els fàrmacs, és un de les temes més sensibles de la campanya electoral.

Johnson, que les enquestes el situen com a favorit, va defensar, per la seva banda, que no acceptarà la privatització de l'NHS.