Manifestants bloquegen la Gran Via de Madrid per exigir a la COP25 que prengui accions efectives | Reuters

Un grup de manifestants, convocats per la plataforma Extintion Rebellion, han tallat la Gran Via de Madrid a l'alçada de Callao per exigir als governs i organitzacions que assisteixen a la Cimera del Clima (COP25) a la capital que prenguin "accions efectives" davant la urgència climàtica.

Així, prop de 300 persones --segons ha informat a Europa Press un portaveu de Policia Nacional-- han arribat tocades les 16 hores a l'artèria madrilenya amb una batukada, música i l'esperit "d'una festa inclusiva", segons ha exposat una de les portaveus del moviment, María Portell.

"És una 'discobediència' perquè vegin que és una cosa inclusiva, que és per a tothom i que poden unir-se i celebrar-ho amb una festa", ha destacat la jove, qui ha lamentat que, tot i que cada vegada hi ha més gent conscienciada, si el missatge no arriba als governs i a les grans empreses "no s'aconseguirà res".

Entén que la clau està a reduir el consumisme, assumpte que creu que ha portat a la gran crisi ecològica actual; una conducta difícil de canviar, ha valorat Portell, mentre assenyalava una de les botigues limítrofes a la Gran Via "plena de gent".

"Tallant aquest carrer, que és un dels principals de la ciutat, creem pressió política, perquè vegin des del Govern central que als ciutadans ens importa", ha expressat la portaveu.

Així mateix, ha criticat que, malgrat les "múltiples cimeres" que s'han celebrat per abordar el canvi climàtic, no s'han pres mesures ni "adequades" ni "efectives" i que, en les parcialment positives, s'ha vist com "determinats països no les compleixen"; una situació que creu que és necessari que canviï abans d'arribar al "punt de no retorn".

Amb missatges com 'Now or never', 'La teva casa crema' o 'Justícia Climàtica' pretenen traslladar el missatge que el temps s'esgota. Aquesta organització ha destacat a les seves xarxes socials que aquesta acció a Madrid ha començat a la mateixa vegada que d'altres a vint-i-tres ciutats del món.