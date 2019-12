Marxa a Barcelona a favor d'un Govern «constitucionalista»

Unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona amb motiu del Dia de la Constitució per exigir al PSOE que no «cedeixi» davant els independentistes i pressionar els polítics perquè el pròxim Govern d'Espanya sigui «constitucionalista».

La concentració, convocada pel Moviment Cívic Espanya i Catalans i la resta d'entitats que aglutina la plataforma Catalunya Suma, va arrencar poc abans de les 12 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, escenari dels disturbis més violents ocorreguts durant les protestes per la sentència del procés.

Ho va fer envoltada en polèmica després que Ciutadans cancel·lés a última hora la seva presència per una gran pancarta que demanava la derogació de la Llei Integral de Violència de Gènere.

A través d'un breu missatge, la formació va anul·lar les declaracions que la seva líder a Catalu-nya, Lorena Roldán, i el president del grup parlamentari, Carlos Carrizosa, tenien previst fer i van lamentar l'existència de «proclames que qüestionen la lluita contra una de les pitjors xacres de la nostra societat».

Abascal centra tots els focus

Qui va acaparar tots els focus va ser, en canvi, el líder de Vox, Santiago Abascal, que va ser rebut amb crits de «president» i que, preguntat per la baixa de Cs, va dir: «Cadascú sap on ha de ser, i nosaltres, amb els catalans que ho estan passant malament».

Flanquejat pel diputat Ignacio Garriga i l'europarlamentari Jorge Buxadé, Abascal va dir també que el seu partit serà «una muralla» i «un dic de contenció davant de tots els que volen destruir la unitat nacional, davant els colpistes i davant els qui pacten amb els colpistes», i alhora ha acusat el PSOE de «no tenir escrúpols» i buscar només el «poder».

Des de files populars, van participar en la manifestació el secretari general del partit a Catalunya, Daniel Serrano, i el seu president, Alejandro Fernández, que va mantenir que les negociacions dels socialistes amb ERC per intentar formar Govern s'estan produint «fora de la Constitució» perquè «parlen d'autodeterminació».

El xou de Bou

El regidor a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou també va prendre protagonisme en posar-se davant de la pancarta i començar a ballar. Bou també va decidir sumar-se a l'escenari de l'organització, on les entitats van fer els seus parlaments finals, per demanar a PP, Vox i Cs que aparquin «qualsevol interès personal o partidista» en benefici «d'un ésser suprem que és la nació».

Així ho va demanar després que el president de la Catalunya Suma per Espanya, Javier Megino, exigís al PSOE que no «cedeixi» davant els «separatistes» ni compti amb el seu suport per a la investidura perquè, segons el seu parer, són «enemics de la nació» que pretenen «trencar Espanya».

«Reivindiquem la necessitat que el futur Govern sigui de caràcter absolutament constitucionalista», va dir Megino després de pensar que «no hi hauria d'haver un Govern de la nació supeditat a ningú que tingui intencions de trencar» el país i de remarcar al PSOE que «no val cedir ni concedir qualsevol cosa» als independentistes.

La manifestació, que va durar prop de dues hores, va transcór-rer en un marcat to festiu per Via Laietana fins a la Prefectura Superior de Policia, on els congregats van corejar crits per demanar a l'Executiu que no traslladi de lloc la seu policial.

Festa a la Generalitat

La majoria de funcionaris de la Generalitat va fer festa ahir malgrat que el conseller de Polítiques Digitals i Funció Pública, Jordi Puigneró, es va comprometre a trobar una fórmula per als empleats que volguessin treballar. Segons El Periódico, la majoria sindical va declinar secundar la jornada laboral, i el conseller va evitar la foto amb unes oficines mig buides.