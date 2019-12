La cancellera alemanya, Angela Merkel, va visitar ahir el camp de concentració d'Auschwitz, on va fer un tribut a les víctimes de l'Holocaust amb el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki. En la seva primera visita al camp de concentració en 14 anys de mandat, Merkel va afirmar que sent una «profunda vergonya» pels crims que hi van cometre els alemanys.