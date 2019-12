El partit fundat per exmembres de Cs busca el suport de Valls

Constitucionalistes, el partit fundat aquesta tardor per exmembres de Cs crítics amb la direcció del partit, està sondejant l'exprimer ministre francès i ara regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, perquè encapçali la seva llista a les properes eleccions al Parlament, que volen que sigui una candidatura de consens per plantar cara a l'independentisme.

Per això també s'han posat en contacte amb la Lliga, la formació de nova creació capitanejada per Astrid Barrio, tot i que amb ells veuen més difícil un acord. Ho va explicar a l'ACN el president de Constitucionalistes, José Antonio Navarro, coincidint amb la presentació pública dels nous fitxatges que ha fet el partit.

Entre els noms destacats hi ha el d'Ivan Bello, que va ser conseller de Cs al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi i que va deixar el partit denunciant «pressions» perquè no es presentés a les primàries per disputar el lideratge de la formació a Lorena Roldán, candidata taronja a la Generalitat.

Segons ha pogut saber l'ACN, Bello gestionarà el partit a Barcelona, mentre que a la resta de Catalunya ho farà Nuria González-Sáenz, que va ser número cinc a la llista de Cs que liderava Juan Carlos Girauta a les eleccions espa-nyoles del 2015.

Constitucionalistes també ha creat ramificacions en altres punts de l'Estat espanyol i ja té una certa estructura a la Comunitat de Madrid, a Galícia i a Andalusia.

Sobre les eleccions al Parlament, que són el seu objectiu més proper, Navarro va explicar que s'han reunit amb Valls i el seu equip, així com amb el secretari general de la Lliga, el santpedorenc Josep Ramon Bosch. També ha reconegut contactes amb el PPC i preveu demanar reunions amb el PSC i Cs, malgrat que amb el partit taronja no hi tenen «cap contacte», ja que la majoria de membres del partit eren afiliats de Cs.