PSOE i ERC traslladen el festeig a Barcelona

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ja té tancada l'estructura del que serà el primer Executiu de coalició a Espanya i que hauria de posar fi a la «crisi» a Catalunya mitjançant les «eines» que ofereix la Constitució, en el marc de la qual va situar també el possible acord PSOE-ERC. En tot cas, el tercer episodi de les negociacions entre aquests dos partits es traslladaran dimarts a Barcelona. L'acte del 41 aniversari de la Carta Magna, que un any més va celebrar el Congrés, va reunir la classe política, autoritats, presidents autonòmics i periodistes, i tal com està el context, a voltes amb les negociacions perquè hi hagi investidura, era clar l'assumpte que es tractaria a totes les converses.

L'acte és una seqüència senzilla (arribada d'autoritats, col·locació a la sala, intervenció de la presidenta del Congrés i posteriors converses informals), però dona peu a una infinitat d'informacions. En una d'aquestes converses, Sánchez va assenyalar que les negociacions amb el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, van bé, fins al punt que l'estructura de l'executiu ja està definida; només falta determinar els acords programàtics.

Queda pendent el més important: que la investidura rebi els suports suficients al Congrés. Per a això són essencials les negociacions amb ERC, els tretze diputats del qual poden aplanar la formació d'un nou Govern.

El líder socialista va defensar les negociacions amb el partit independentista bàsicament perquè la legislatura que va començar dimarts passat, la catorzena, serà la que canalitzi la crisi a Catalunya, que no pot seguir «oberta» més temps, va puntualitzar en la seva conversa informal amb els periodistes. Les solucions vindran de la mateixa Constitució, va destacar, i fins i tot va fer un pas més, ja que les negociacions amb ERC no estan encara resoltes: l'acord al qual arribi el PSOE amb aquesta formació serà «constitucional».

La vicepresidenta, Carmen Calvo, i altres fonts del Govern van incidir en aquesta idea. De fet, és la que el mateix Sánchez va llançar poc després d'arribar al Congrés. Va assegurar als periodistes, tot i que no va acceptar després preguntes dels mitjans, que la Constitució té eines per solucionar els «conflictes socials i polítics» del país, entre ells la «crisi política i territorial» de Catalunya.

Si la Carta Magna va servir per crear l'Estat de les autonomies i ha servit per consolidar-lo, servirà també per posar remei a la «taca» que diàriament apareix als mitjans de comunicació, segons les seves paraules. Aquesta «taca» és la crisi a Catalunya.

Una altra de les idees fonamentals que va plantejar el president en funcions és la necessitat que ara prevalgui la trobada entre «diferents», i així, acabi una altra crisi, la de la governabilitat. Per superar-la s'albira clau la reunió que dimarts que ve tindran a Barcelona els equips negociadors de PSOE i d'ERC, la tercera.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va fer un plantejament similar al de Sánchez durant la seva intervenció, i per això va destacar que la Constitució és el motlle en el qual caben ara les funcions dels partits i de la classe política.

Funcions que s'han de basar en el diàleg, base i suport del text constitucional, tal com va recordar, i en la seva «eficàcia integradora». «Qui defensa la Constitució s'ha d'esforçar per integrar en ella i els seus valors els que es puguin sentir allunyats o exclosos», va postil·lar.

En absència de les formacions nacionalistes i independentistes, que un any més no van acudir a l'acte d'aniversari de la Carta Magna, Batet va fer una crida al diàleg perquè els comicis del novembre han provocat un Congrés caracteritzat per no tenir «majories clares» i per la «fragmentació».



Casado reitera el no

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va reiterar que el seu partit no facilitarà de cap manera la investidura del president de Govern en funcions perquè aquest ja ha triat pactar amb els «enemics de la Constitució». Va assegurar que el seu partit és «absolutament incompatible» amb qualsevol alternativa que Sánchez pugui plantejar amb aquests socis, amb referència als independentistes, però també va criticar que pacti amb Unides Podem, que defensen «l'abolició de la monarquia». Casado va recriminar al candidat socialista que ni tan sols hagi contactat amb ells.