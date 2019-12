Els Armilles Grogues se sumen a la vaga per les pensions a França

Els Armilles Grogues van convocar el seu 56è dissabte de mobilitzacions contra el Govern per sumar-se a la vaga indefinida convocada per sectors clau per protestar contra la reforma de les pensions. Les accions més importants van tenir lloc a París, on va començar una marxa des del barri de Bercy en direcció a la porta de Versalles, al sud de la ciutat, mentre la policia va advertir que qualsevol manifestació «d'armilles» està prohibida en punts estratègics com els Camps Elisis, l'Elisi, la casa Matignon (residència del primer ministre), l'Assemblea Nacional o la catedral de Notre-Dame.

També hi va haver manifestacions convocades a altres ciutats del país com Le Mans, Laval o Lons-le-Saunier i a Marsella, on hi havia el dirigent d'esquerra Jean-Luc Mélenchon, i també a Bordeus, Lilla o Montpeller. Mélenchon, líder de La France Insoumise, va fer una crida a respectar escrupolosament la filosofia de no violència sense renunciar a la «pressió màxima» per aconseguir l'anul·lació de la iniciativa de reforma de les pensions.

«El poder, el règim, no té més que això, el recurs repulsiu a la violència, així que us demano que feu un esforç perquè les coses surtin bé fins i tot a París, on estem acostumats a les provocacions», va apuntar. Mentrestant, el secretari federal de la Federació de Sindicats de Treballadors/es del Ferrocarril (SUD-Rail), Eric Meyer, va advertir que la convocatòria es mantindrà fins que el Govern anunciï la retirada del projecte de llei de reforma de les pensions i va recordar que dimarts vinent, 10 de desembre, hi ha convocada una nova manifestació.



Moviments «molt massius»

Meyer va destacar la «històrica mobilització», una vaga majoritària en els ferrocarrils amb participació de moviments interprofessionals «molt massius», i va denunciar que el Govern pretén amb la seva iniciativa «preparar l'obertura de les pensions a la capitalització». La mobilització social deriva de la reforma de les pensions plantejada per Macron, que aspira a unificar els més de 40 esquemes contemplats ara per ara per un únic marc que, segons el president, afavoriria la igualtat entre els treballadors.

Entre les preocupacions expressades pels sindicats figura que el càlcul de les pensions es faci en virtut dels ingressos obtinguts tota la vida laboral i la suspensió de plans de prejubilació per a funcionaris com treballadors del transport públic i personal mèdic, si bé el Govern encara no ha acabat de concretar el seu projecte.



Impost al dièsel

Els camioners van començar ahir també mobilitzacions i marxes lentes en almenys 15 punts per protestar contra l'augment dels impostos sobre el dièsel.

«El Govern ha d'escoltar l'ira dels transportistes i treballar amb la professió en el finançament d'infraestructures», va apuntar l'Organització dels Transportistes en Ruta Europeus (OTRE) en un missatge publicat a Twitter.

En les properes setmanes el Parlament francès haurà de votar i validar o no el nou impost al dièsel que gravaria els transportistes francesos i que s'inclouria en els pressupostos públics per al 2020.