La C-16 al Berguedà i l'N-260 al Ripollès concentren les principals retencions en l'operació tornada

La C-16 al Berguedà i l'N-260 al Ripollès concentren aquest diumenge a la tarda les principals retencions en l'operació tornada del pont de la Puríssima. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha fins a 9 quilòmetres d'aturades a la C-16 a Guardiola de Berguedà i 4 més al túnel del Cadí. A l'N-260 es registren un total de 18 quilòmetres de circulació lenta entre Planoles i Campdevànol.

Altres vies amb congestió són la C-14 a l'Alt Urgell amb 11 quilòmetres de cua a Organyà i la C-17 a Osona amb 4 quilòmetres de retenció a Malla i 2,5 quilòmetres addicionals a Vic. Finalment, a les 17.00 hores destaquen també els 6 quilòmetres de circulació lenta i aturades a l'A-2 a Esparreguera i els 5 quilòmetres a la C-55 a Castellgalí.

Més de 208.000 vehicles ja han retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona, prop del 85% dels previstos

208.285 vehicles ja han retornat a l'àrea metropolitana de Barcelona, prop del 85% dels 245.000 previstos pel Servei Català de Trànsit fins a les 12 de la nit d'aquest diumenge. Pel que fa a les incidències a la xarxa viària durant el pont, s'ha registrat un sinistre viari mortal a la C-53, a Vilagrassa (Urgell). El dissabte al vespre un cotxe va sortir de la via i va caure per un talús d'uns set metres, fet que va fer que el conductor morís. A banda, en el marc de l'operació tornada pel pont de la Puríssima s'han registrat nombroses retencions a les carreteres catalanes, sobretot a l'AP-7, la C-14 i la C-16.

Segons el balanç de trànsit de les afectacions durant el pont, aquest diumenge a la tarda a l'AP-7 s'hi ha viscut fins a 19 km de retenció entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud, 5 km a Subirats arran d'un accident i 5 km més a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. En el cas de la C-17 han estat 17 els km de cua de Tona a la Garriga, 6 km a Granollers, 4 km a Malla i 2 km a Ripoll en sentit sud, mentre que a al C-14 hi ha hagut 15 km entre Adrall i Organyà en direcció Lleida.

Pel que fa a la N-260, s'hi ha registrat 18 km de retenció entre Planoles i Campdevànol en direcció Ripoll, i a l'A-2 hi ha hagut 14 km de cua de Castellolí a Esparreguera, 8 km entre Vilagrassa i Igualada, 7 km a Castellnou de Seana a causa d'un accident i 4 km a Cervera en direcció Barcelona.

A més, aquest diumenge al matí s'ha hagut de tallat l'N-340 a l'Ametlla de Mar per un accident amb tres ferits de poca gravetat i també la C-12 per un accident a Garcia, on un home ha mort accidentalment després de caure d'un pont.

La resta de retencions destacables registrades durant el pont van ser dijous i divendres emmarcades en l'operació sortida, ja que entre les tres de la tarda dels dos dies van sortir el 99% (uns 461.245 vehicles) de vehicles previstos de l'àrea metropolitana. El dijous a la tarda es van registrar 15 km de cua a l'A-2 entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal a causa d'un accident i a la C-16 10 km a la Nou de Berguedà en sentit nord.

En el cas de divendres, a la C-17 hi va haver 2 km de cua a Parets del Vallès, 14 km a la Garriga, 4 km a Centelles, 3 km a Tona i 6 km a Ripoll, en direcció a Vic. Pel que fa a la C-16 hi va haver 4 km a Sant Vicenç de Castellet, 13 km a Cercs i 10 km a la Nou de Berguedà en sentit nord, i a la C-55 8 km a Sant Vicenç de Castellet, en sentit Manresa. A l'AP-7 hi va haver retencions de 10 km a Cardedeu i també de 10 km a Sant Celoni en sentit Girona, mentre que a la N-145 a les Valls de Valira sentit Andorra hi va haver 7 km de cua.