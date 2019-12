Un conductor de 80 anys mor en sortir de la via i caure per un talús a Vilagrassa

Un conductor de 80 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en sortir de la via i caure per un talús a Vilagrassa (Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'accident va tenir lloc al kilòmetre 115,80 de la C-53 a les 18.41 hores, quan els Mossos van rebre l'avís del sinistre. Per causes que s'estan investigant, el vehicle va sortir de la via i va caure per un talús de set metres. La víctima és I.T.T., veí de Tàrrega. Com a conseqüència de l'accident, es van activar tres patrulles de Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima ja són 165 les víctimes mortals en accidents de trànsit en zona interurbana.