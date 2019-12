Dos homes agredeixen un jove a Ciutat Vella a causa de la seva orientació sexual

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha alertat d'una «greu agressió homòfoba» que va passar divendres a les set del matí quan dos homes van apallissar i insultar a un jove gai fent referència a la seva orientació sexual.

El jove, que no resideix a Barcelona, sortia d'una festa amb una amiga quan fou rodejat en un car-rer del barri del Born per dos agressors que el van increpar i colpejar, segons el president d'OCH, Eugeni Rodríguez. El jove va ser atès a urgències i es va activar el protocol habitual avisant l'Ajuntament de Barcelona. Ahir, el jove ja va rebre atenció psicològica per part de l'OCH i dimarts es presentarà la denúncia.