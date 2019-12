Mor en precipitar-se per un pont ferroviari quan passava un tren a la Ribera d'Ebre

Un home que caminava al costat de les vies ha mort en perdre l'equilibri al pas d'un tren i caure d'un pont a Garcia (Ribera d'Ebre), segons han informat a l'ACN els Bombers i fonts de l'Ajuntament de Garcia. L'home formava part d'un grup d'excursionistes que es disposaven a iniciar una ruta senderista i que s'han incorporat erròniament per un cantó de les vies on no hi ha vorera, segons les fonts del consistori. El pas del tren ha desestabilitzat l'home que ha acabat caient del pont, segons han indicat els Bombers. L'accident ha provocat el tall de la C-12 al punt kilomèteric 66 en els dos sentits de la marxa cap a les 9.46 hores i la circulació ha quedat restablerta cap al migdia.