«El violador ets tu» arriba a una Índia colpejada per les violacions

Diverses desenes d'índies van escenificar ahir al centre de Nova Delhi la coreografia «Un violador al teu camí», ideada pel col·lectiu de dones xilenes «Las Tesis» i convertida en un himne feminista global, amb especial clam contra els últims casos de violacions i assassinats de dones que han commocionat al país.

Amb els ulls embenats i assenyalant al capdavant, igual que les dones de Madrid, Bogotà, París, Londres o Nova York, les dones i alguns homes de Delhi van replicar a l'uníson i en hindi «El violador ets tu!», tornada de la cançó ideada per un col·lectiu de dones xilenes, i que es va representar per primera vegada el 25 de novembre passat, Dia Internacional de la Violència Contra la Dona.

«Volem mostrar la nostra solidaritat amb les dones del món i també alertar sobre el que està passant ara a l'Índia», va explicar una de les organitzadores de la coreografia, Jyotsna Siddharth, en referència als últims casos de violació que han commocionat el país.

Ahir es va conèixer la mort d'una jove de 23 anys a la qual un grup d'homes va calar foc, dijous, quan es dirigia a atestar en el cas de la seva pròpia violació, succeïda fa un any. A més, el 27 de novembre passat es va conèixer que una jove veterinària de 26 anys va ser violada en grup i després assassinada, el cos del qual va ser cremat amb gasolina.

Tot i el context d'indignació que s'ha germinat després d'aquests successos, Siddharth va dir que la coreografia no es va fer com a una conseqüència de les violacions que es van dur a terme a l'Índia, sinó que es va representar com a resposta per una situació global. «Jo havia vist el vídeo (de Xile) fa algunes setmanes i ja volia fer alguna cosa com això aquí, però ara també és una resposta a aquests violadors», deia.