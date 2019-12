Almenys cinc morts i diversos desapareguts per l'erupció d'un volcà a Nova Zelanda

Almenys cinc persones han mort la matinada d'aquest dilluns a causa de l'erupció del volcà de l'Illa Blanca, també coneguda com Whakaari, al nord de Nova Zelanda, segons l'últim balanç ofert per la policia.

L'erupció s'ha produït cap a les 2.30 (hora local) a la illa, un estratovolcà actiu d'andesita que es troba a 48 quilòmetres de la Illa Nord de país, a la badia de Plenty. Tal com han explicat les autoritats, el con ha expulsat fum i cendres.

En roda de premsa, el subcomissari d'operacions de la Policia, John Tims, ha informat que són ja cinc els morts per l'erupció, entre els quals hi ha ciutadans estrangers, tot i que no ha ofert nacionalitats.

L'oficial ha precisat que la Policia desconeix si encara queden persones amb vida a l'illa, d'on havien estat rescatades prèviament les cinc persones mortes així com 18 persones més, les quals presenten ferides de diveros graus. A més, es creu que hauria encara algunes persones a l'illa, si bé es desconeix el nombre exacte, ha afegit.

Així mateix, Tims ha explicat que els serveis d'emergència no poden arribar fins a l'illa per motius de seguretat. "L'illa és inestable (...) l'entorn físic no és segur perquè hi tornem", ha assenyalat, segons informa el diari 'New Zealand Herald'. "És important que considerem la salut i seguretat dels que tornaran a l'illa", ha afegit el subcomissari.

Mentrestant, la Força de Defensa neozelandesa s'ha sumat a la resposta d'emergència. Un dels avions patrulla de la Força Aèria ha sobrevolat l'illa per vigilar la zona i dos helicòpters s'han traslladat a Whakatane. A més, ja està en camí un vaixell de la Marina per a oferir el seu suport.

La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha anunciat que es traslladarà a la zona juntament amb el ministre de Protecció Civil, Peeni Henare, i ha confirmat la presència de turistes tant a l'illa com en els seus voltants, inclosos neozelandesos i estrangers.

Davant la "preocupació i ansietat" dels que poguessin tenir a familiars en el lloc, Andern ha assegurat que "la policia està fent tot el que pot". Ara mateix, ha afegit en un comunicat, la prioritat és "garantir que la Policia i l'Agència Nacional de Gestió d'Emergències tenen tots els recursos que necessiten".