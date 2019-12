Els Bombers desallotgen un bloc de pisos a Calella per concentració de gas

Els Bombers de la Generalitat van desallotjar preventivament un bloc de pisos a Calella per la concentració de gas en un dels pisos, segons va informar el cos d'emergències.

Un home va haver de ser evacuat a l'Hospital de Calella pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per intoxicació de gas com a conseqüència d'aquest incident. Els Bombers de la Generalitat van poder comprovar que la concentració de gas procedia dels fogons de la cuina d'un dels pisos del bloc. Per aquest motiu, van procedir a revisar i ventilar l'edifici afectat.