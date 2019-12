Els caps d'antiavalots de la Policia l'1-O tenien ordres de no fer detencions i comunicar-se per telèfon

Els inspectors en cap de cada grup de la Policia Nacional que van actuar l'1-O a Barcelona van rebre criteris concrets de com actuar als diversos col·legis electorals de la ciutat, sobretot pel que fa a detencions, comunicacions i factibilitat de l'actuació.

Així ho han admès aquest dilluns en declarar com a investigats al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, on han reiterat, com van fer dijous els seus col·legues, que van rebre l'ordre d'anar als col·legis abans que obrissin i abans de saber si els Mossos d'Esquadra estaven actuant o no.

A més, algun d'ells ha admès que les càmeres que portaven al casc o al pit alguns agents, es podien apagar i engegar quan volien.