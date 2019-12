Concentracions a Hortaleza en suport dels menors atacats

Més de mig miler de persones es van concentrar ahir als voltants de la residència d'acollida del bar-ri madrileny d'Hortaleza per donar suport als menors migrants després de l'atac d'aquesta setmana amb una granada explosiva i exigir a la Comunitat de Madrid més recursos per al centre.

Els veïns de barri madrileny van corejar lemes com «la llei d'estrangeria mata gent cada dia» i «cap ésser humà és il·legal» durant la manifestació, mentre que menors estrangers no acompa-nyats van portar cartells amb missatges com «Àfrica i Europa, unides a Hortaleza».

A la concentració també hi van anar representants de diverses forces polítiques.