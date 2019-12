Un conductor d'autocar multiplicava per nou la taxa d'alcoholèmia permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous al vespre un conductor d'autocar de línia regular que multiplicava per nou la taxa d'alcoholèmia permesa quan duia diversos passatgers a bord. Els Mossos el van interceptar a la C-14, a Vilaverd (Conca de Barberà), després que una usuària de la via truqués al 112 per informar que el vehicle circulava de forma temerària. Una patrulla de trànsit va localitzar el vehicle i va observar que el seu conductor frenava i accelerava constantment, feia ziga-zagues i envaïa el sentit contrari de la circulació, la qual cosa va obligar diversos vehicles a efectuar maniobres evasives per tal d'evitar una col·lisió.

Un cop el van poder aturar en un punt segur d'aquesta via, els agents van comprovar que a la cabina hi havia dues llaunes de cervesa de mig litre cadascuna i que el xofer presentava símptomes evidents d'anar begut.

En la prova d'alcoholèmia l'home, veí de Reus i de 43 anys, va donar una taxa d'1,33 mg/l. En tractar-se d'un conductor professional que té una taxa màxima permesa de 0,15 mg/l, els mossos el van detenir per un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

L'autocar havia sortit de Tarragona i havia deixar una trentena d'usuaris a l'estació de Valls. Tot seguit, es va posar en marxa a través de la C-14 en sentit l'Espluga de Francolí amb dos passatgers, els quals finalment davant aquesta situació van optar per continuar el trajecte amb els seus propis mitjans.

Atès que el xofer va ser traslladat a dependències policials, un altre conductor de la companyia es va haver de fer càrrec del vehicle immobilitzat a la via. Els mossos, després de prendre declaració al detingut, el van deixar en llibertat el divendres al matí i el van citar per a un judici ràpid que se celebrarà dimarts als jutjats de Valls.