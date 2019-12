Corea del Nord anuncia la suspensió del diàleg nuclear amb Estats Units

El règim nord-coreà va anunciar ahir que han fet amb èxit «una prova important» en unes instal·lacions espacials lligades al seu programa de míssils, poques hores després que el seu ambaixador a l'ONU donés per suspès el diàleg nuclear.

En el text, realitzat per l'Acadèmia de Ciències per la Defensa Nacional, s'indicava que els resultats del test són «de gran importància per al Comitè Central del Partit dels Treballadors de Corea».



Advertència de Trump

Donald Trump, va advertir el líder nord-coreà, Kim Jong-un, que ho perdrà «tot» si actua de manera «hostil». «Kim Jong-un és massa llest i té massa a perdre, tot en realitat, si actua de manera hostil», va dir Trump a Twitter.

El president dels Estats Units va recordar a Jong-un que el juny del 2018, a Singapur, van signar una declaració conjunta en què es comprometien a treballar per la «completa» desnuclearització de la península, i va demanar-li que no infringís aquest pacte, ja que danyaria econòmicament el seu país.

«Corea del Nord, sota el lideratge de Kim Jong-un, té un enorme potencial econòmic, però ha de desnuclearitzar segons el promès. L'OTAN, la Xina, Rússia, Japó i el món sencer estan units en aquest tema», va afegir Trump.

Des de la Casa Blanca, Trump va treure importància a l'anunci de la prova de Corea del Nord i va dir que el sorprendria que Pyongyang «actués de manera agressiva».

Corea del Nord i els EUA van viure un moment dolç en les seves relacions bilaterals l'any passat, però ara travessen una fase de renovada fricció.