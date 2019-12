ERC avisa el PSOE que l'acord està «lluny» i veu «impossible» tancar-lo aquest any

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que l'acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez està "lluny" i que ara per ara és "impossible" tancar-lo abans de Nadal o Cap d'Any. En roda de premsa, Vilalta ha dit que els republicans no tenen "pressa" perquè volen resoldre com s'activa la via política i que si el PSOE té "molta pressa" ha de "moure's molt més ràpid i accelerar les negociacions". Vilalta els ha recordat que ERC no està treballant en una "negociació tradicional" sinó que volen trobar una solució democràtica i política per a Catalunya i l'Estat. La portaveu ha explicat que ERC assistirà a la reunió amb el PSOE d'aquest dimarts amb l'objectiu de "concretar" la taula de negociació entre governs.

La secretària general adjunta d'ERC ha explicat que la propera reunió amb el PSOE serà aquest dimarts al matí en un lloc encara per concretar de Barcelona. Els republicans assistiran a la reunió amb tres objectius: concretar la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat, exigir respecte per a les institucions catalanes i els seus representants i reiterar que no es pot negociar amb "presses".

Vilalta ha fet una crida a "activar" la via política i, per tant, "desactivar" la judicial que l'Estat "utilitza des de fa massa temps". Per això, ha defensat que ERC es posi a treballar amb el PSOE per "intentar obrir una via" perquè Catalunya i l'Estat puguin començar a debatre sobre el futur a partir dels grans "consensos" i "demandes" de la ciutadania. En cas que no s'abandoni la "via repressiva" ha argumentat que a ERC no els "tremolaran les cames" per mantenir el 'no' a la investidura de Sánchez.

Preguntada per una periodista per si preveuen que les negociacions amb els socialistes s'allarguin fins al gener a l'espera de les resolucions judicials respecte el president d'ERC, Vilalta ha reconegut que la decisió del TJUE sobre la immunitat pot condicionar la negociació i el conjunt de "l'actualitat política". En aquest sentit, ha dit que si el TJUE defensa la immunitat de Junqueras, ERC defensarà els seus drets "fins al final". "Això és obvi que afectarà", ha sentenciat.