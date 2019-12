Iceta no defensa l'indult i descarta «mesures de gràcia» amb la sentència «recent»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja no és partidari d'un indult als polítics presos perquè Oriol Junqueras va dir "que es posin l'indult on els hi càpiga" i ha afegit que "les mesures de gràcia solen arribar al cap d'un cert temps". "Quan una sentència és molt recent i un posa sobre la taula elements que la poden desvirtuar, pot semblar poc respectuós", ha afegit en una entrevista a 'El País'. Pel que fa a les negociacions entre ERC i PSOE per a la investidura, Iceta considera que hi ha "voluntat sincera" d'arribar a un acord per part d'ERC, del PSOE i del PSC. És partidari que es doni el temps "que faci falta" a les negociacions tot i avisar que com més temps es deixi passar "es pot donar més oportunitats als que vulguin sabotejar" un acord.

Pel que fa a la figura d'un relator en el marc d'una negociació entre governs, Iceta ha considerat que ara s'està "olt lluny" d'una negociació formal que necessiti mediadors. "Hem de tenir suficient responsabilitat per fer-nos responsables dels nostres pactes. Una part de la Constitució es va acordar en reservats d'algun restaurant. Els procediments no ens poden allunyar de la solució", ha defensat.