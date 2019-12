Jordi Pujol defensa que el català a l'escola és «irrenunciable» igual que el concert ho és per al País Basc

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol defensa que el tema de la llengua i, en particular, el català a l'escola és un tema nuclear "irrenunciable".

En un article publicat a la web de l'associació Serviol, Pujol compara la importància del català per a Catalunya amb la del concert econòmic per al País Basc en un moment en què el PSC proposa flexibilitzar la immersió lingüística. "El concert era per al País Basc un element central i irreversible.

I es podia entendre o en tot cas així era, i és. Quan algun partit espanyol l'ha volgut retallar o suprimir n'ha sortit escaldat. Doncs això mateix és la llengua per Catalunya. I també hi ha més d'un partit espanyol que furga en aquest sentit", ha argumentat. En aquest context, ha definit el català com una "part molt essencial de la personalitat de Catalunya".

En l'article, Pujol explica converses que va mantenir amb l'aleshores diputat d'UCD Joaquín Garrigues i el mateix president del govern espanyol Adolfo Suárez sobre la importància del català per a Catalunya. Unes converses en les què els polítics espanyols entenien que el més irrenunciable per a Catalunya era la llengua, igual que per als bascos era el concert econòmic.

En la mateixa línia, l'expresident narra com el president del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente estava preocupat per la sentència sobre la llengua de l'ensenyament a Catalunya perquè ho veia com una qüestió d'Estat que pot afectar "les bases del viure col·lectiu".

Segons Pujol, amb el tema de la llengua no només els partits sobiranistes sinó totes entitats polítiques, socials i sindicals i culturals de Catalunya haurien d'oposar-s'hi. Perquè, com el concert per al País Basc, "toquen una part molt essencial de la personalitat de Catalunya".