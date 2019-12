Els manifestants de la marea negra tornen a sortir a Hong Kong

Mig any després de l'esclat de les protestes, una nova marea negra ha inundat els carrers per recordar les seves demandes amb motiu del Dia Mundial dels Drets Humans, que se celebra demà. És la primera marxa convocada pel Front Civil de Drets Humans (CHRF) que rep l'aprovació de la policia des del 21 de juliol, dia que es van prohibir les mobilitzacions convocades per aquesta organització i només es van autoritzar concentracions estacionàries.

«El Govern de Hong Kong ha de respondre a les nostres 5 exigències per complir el deure de protegir els drets humans internacionals i defensar la dignitat humana», van instar els organitzadors del Front Civil de Drets Humans en un comunicat.

El CHRF va advertir que ahir era l'«última oportunitat» perquè la cap de l'Executiu de Hong Kong, Carrie Lam, complís les cinc demandes principals dels manifestants, que inclouen una investigació independent sobre el maneig de les protestes per part de la policia, una amnistia per als arrestats i el sufragi universal.

Gasos lacrimògens

Els manifestants també van demanar a la policia que deixés de llançar gasos lacrimògens als manifestants, al·legant que afecten la salut del públic en general i da-nyen el medi ambient.

En els sis darrers mesos, la policia de Hong Kong ha disparat més de 10.000 descàrregues de gas lacrimogen a tota la ciutat, una situació que ha generat preocupacions de salut pública sobre el possible alliberament de dioxina.

Tot i que les autoritats sanitàries han dit que no hi ha evidències d'això, la policia s'ha negat a revelar els ingredients químics en el gas lacrimogen, i ho han argumentat que era una «necessitat operativa».