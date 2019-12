Més de mig miler de treballadores de la llar s'han format en cursos a Catalunya

Més de 500 treballadores de la llar s'han format en drets laborals i igualtat aquest any a través de cursos organitzats per la Generalitat i CCOO. El secretari d'Igualtat de la Generalitat, Oriol Amorós, va destacar la «voluntat enorme» de les treballadores de la llar i les cures per formar-se i progressar socialment. Aquests cursos arriben després de jornades de treball dures i llargues, sobretot per a aquelles que estan internes a la casa del seu ocupador i només tenen un dia de descans a la setmana, fet pel qual els cursos s'adapten als seus horaris.