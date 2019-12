Mor un home en perdre l'equilibri al pas d'un tren i caure d'un pont a Tarragona

Un home que caminava al costat de les vies va morir ahir en perdre l'equilibri al pas d'un tren i caure d'un pont a Garcia, segons van informar fonts dels cossos d'emergència i de l'Ajuntament de Garcia, Tarragona. L'home formava part d'un grup d'excursionistes que es disposaven a iniciar una ruta senderista i que es va incorporar erròniament per un cantó de les vies on no hi ha vorera, segons les fonts del consistori.

El pas del tren va desestabilitzar l'home, que va acabar caient del pont, segons van indicar els cossos d'emergència. L'accident va provocar el tall de la C-12 al punt quilomètric 66 en els dos sentits fins al migdia.

Segons l'alcaldessa de Garcia, Blanca López, el grup del que formava part l'excursionista estava composat per una una vintena d'excursionistes que volien fer la ruta del GR-99. El grup va entrar a l'espai erròniament, tot i que hi havia una tanca que els impedia el pas. En aquest tram, l'espai per caminar és molt estret i quan el tren va passar, l'home es va veure sorprès i va caure al buit pel pont de la C-12.