Moren almenys 43 treballadors en un gran incendi en una fàbrica a l'Índia

Un curtcircuit, segons les autoritats, va desencadenar la matinada d'ahir un potent incendi en una fàbrica de Nova Delhi que va causar la mort de 43 persones i va deixar 16 ferits, majoritàriament treballadors que estaven dormint a l'interior de l'edifici. «Han mort 43 persones pel foc i hem rescatat de l'edifici 62 persones», de les quals 16 van resultar ferides, la majoria per inhalar fum, va puntualitzar el portaveu del servei de Bombers de la capital índia, Atul Garg.

La policia de Nova Delhi va detenir el propietari de la fàbrica. Una portaveu de la policia, Monika Bhardwaj, va informar que l'amo, identificat com a Rehan, i el seu gestor han estat arrestats. La policia també interrogava els germans de Rehan (Shan i Imran) i «també es busca els que dirigien la fàbrica».

«El servei de Bombers va rebre una trucada cap a les cinc de la matinada que alertava d'un incendi a la zona d'Anaj Mandi i vam enviar allà els primers camions de bombers, tot i que finalment se'n van necessitar 30» per apagar l'incendi, va relatar el portaveu. Garg va explicar que «molts van morir intoxicats pel fum, ja que la majoria no es van adonar de l'incendi perquè estaven dormint», i va afegir que «a l'Índia és comú que alguns treballadors dormin als llocs on treballen» per estalviar despeses d'allotjament, fet pel qual tot sembla indicar que la majoria de les víctimes són treballadors de la fàbrica.

El ministre d'Aviació Civil de l'Índia, Hardeep Singh Puri, que va visitar el lloc dels fets, com també altres autoritats, va apuntar que «la causa immediata» de l'incendi va ser un «curtcircuit», tot i que encara s'ha «d'esperar que es completin les investigacions per conèixer la causa del foc».

Sobre això, el portaveu dels bombers no va voler confirmar cap causa fins que s'investigui totalment el que va passar, encara que va destacar que «moltes fàbriques com aquesta són en edificis vells sense elements de seguretat contra incendis i amb instal·lacions elèctriques obsoletes».

El cap de Govern de Delhi, Arvind Kejriwal, que es va presentar al lloc dels fets després de visitar alguns dels ferits als hospitals, va anunciar davant els mitjans compensacions per a les víctimes i els seus familiars, i va assegurar que l'Executiu es farà càrrec del cost dels tractaments mèdics. «S'atorgarà una compensació d'un milió de rupies (12.680 euros) a les famílies d'aquells que han mort i 100.000 rupies (1.270 euros) a cada un dels ferits. El cost del tractament mèdic dels ferits serà cobert pel Govern», va assegurar Kejriwal en unes declaracions a la cadena local NDTV.

En canvi, l'Oficina del primer ministre, Narendra Modi, va anunciar a través de Twitter que donarà un ajut «ex gratia» de 200.000 rupies als familiars dels morts i 50.000 rupies als ferits més greus. En el seu propi compte, Modi va lamentar la tragèdia. «L'incendi a Anaj Mandi, a Delhi, és extremadament horrible. Els meus pensaments estan amb aquells que han perdut els seus éssers estimats. Desitjo als ferits una ràpida recuperació. Les autoritats estan oferint tota l'assistència possible al lloc de la tragèdia», va escriure.

El president de l'Índia, Ram Nath Kovind, va tuitejar: «Extremadament trist en escoltar les tràgiques notícies sobre l'incendi a Anaj Mandi. Els meus pensaments i oracions estan amb les famílies afectades. Desitjo una ràpida recuperació als ferits. Les autoritats locals estan fent tot el possible per rescatar les persones i oferir-los ajuda».

D'altra banda, també amb un comunicat, la líder de l'opositor Partit de Congrés –de la històrica dinastia Nehru - Gan-dhi–, Sonia Gandhi, va expressar la seva «profunda commoció i consternació per l'horrible accident i la pèrdua de vides innocents», i va enviar el seu condol a les famílies de les víctimes.