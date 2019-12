Moviments socials i ecologistes fan una cimera del clima alternativa

Moviments ecologistes i socials celebren aquests dies a Madrid una cimera alternativa a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) i han criticat la poca ambició de la trobada institucional. La Cimera Social pel Clima es va inaugurar aquest dissabte i celebrarà un seguit d'activitats fins al proper divendres a la Universitat Complutense de Madrid.

Reunions, tallers, accions de protesta, plantacions d'arbres, taules rodones, exposicions i debats seran els protagonistes durant aquests set dies, en un esdeveniment que té organitzacions activistes d'arreu del món. La cimera alternativa pretén «visibilitzar les veus que la cimera oficial invisibilitza, així com exigir i reivindicar unes negociacions per posar fi a la crisi climàtica», segons han publicat.

Tot i que la inauguració oficial va ser aquest dissabte, la Marxa pel Clima que va recórrer els car-rers de Madrid el vespre de divendres passat ja va tenir la participació de moltes de les entitats que durant aquests dies portaran a terme aquesta «contracimera».

Entre els seus participants, els activistes de Greenpeace van criticar que durant la primera setmana de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic no s'estan tractant els temes veritablement importants i ha recordat als polítics que la societat està vigilant per si «escullen mercantilitzar el medi ambient a través d'un sistema per traficar amb carboni, o si per contra prefereixen avançar cap a compromisos de reducció absoluta d'emissions com requereix l'emergència climàtica».

El director de l'organització a l'Estat, Mario Rodríguez, va considerar que la gran marxa del divendres passat «hauria de ser present en tot moment en l'agenda dels governs i les representacions polítiques en les negociacions a la COP, així com en les negociacions per a la formació d'un nou govern a Espanya».

«No acceptarem retards ni trampes, l'emergència climàtica no es pot esperar», va declarar. La directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, va criticar que quan s'ha arribat a l'equador de la cimera «encara no s'ha vist que l'energia dels carrers s'hagi traduït en energia política en la taula de negociacions». Morgan, a més, va demanar insistentment als qui lideren aquestes negociacions «ser valents i trobar el camí a seguir».