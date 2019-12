El Pallars Sobirà registra un sisme de 2,5 graus a l'escala de Richter

El Pallars Sobirà va registrar un petit terratrèmol de 2,5 graus a l'escala de Richter durant la matinada d'ahir, segons va informar Protecció Civil. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va detectar aquest moviment sísmic cap a les cinc del matí, entre la Tor-re de Cabdella i Espot, amb una profunditat de dos quilòmetres. Protecció Civil va informar que el terratrèmol no va provocar danys i que realment no va ser percebut pels ciutadans, motiu pel qual no hi va haver trucades al telèfon d'emergències.