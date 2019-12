PP i Cs pressionen el PSOE durant l'inici del compte enrere per a la investidura

PP i Cs van ser els únics partits que van trencar la calma prèvia a l'inici de demà de la ronda de contactes del rei amb els partits. Aquesta ronda ha de desembocar en la proposta d'un candidat a la investidura per part del rei dimecres, que no serà un altre que Pedro Sánchez. Els dos partits van insisitir a criticar les converses entre els socialistes i ERC, i mentre Cs proposava a Sánchez que les trenqui, el PP demanava màxima transparència.

Concretament, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va demanar al president del Govern en funcions que «aprofiti» la reunió de demà amb Esquerra a Barcelona per «trencar» amb la formació republicana i apostar per un pacte amb els partits constitucionalistes. Roldán va instar Sánchez a pensar «en el futur i en el bé de tots els espanyols, en lloc de seure amb els que volen tombar la Constitució». «Insistim a Sánchez que rectifiqui i canviï de socis», va destacar Roldán, després de recordar que el PSOE té com a alternativa el que va anomenar la «via Arrimadas» per pactar la investidura amb els 221 diputats de PP, Cs i Navarra Suma.

Paral·lelament, el PP va demanar al PSOE transparència sobre la reunió dels equips negociadors de PSOE i ERC per avançar en l'eventual investidura del líder socialista. Així ho va assegurar la vicesecretària de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que va dir que el PP vol que Sánchez expliqui als espanyols «quines són les línies vermelles que està disposat a saltar-se per aconseguir aquest acord i aquests vots que li garanteixin, novament, ser president del Govern d'Espanya».

Gamarra va explicar que «el PP demana a Sánchez i al PSOE llum i taquígrafs» d'aquestes reunions perquè en elles «es parla d'Espanya i amb el que es negocia és amb Espanya».

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar que «només que es redueixi una mica la repressió ja valdrà la pena» negociar amb el PSOE per tornar al que s'ha anomenat la via política, davant el que considera repressió i persecució del moviment independentista. En una entrevista al diari Ara, Vilalta considera demostrat que el que segons el seu parer és persecució no serveix per derrotar l'independentisme: «Per això només queda l'opció de canviar de carril i abandonar el de la repressió i la judicialització».

Per part seva, l'expresident del Govern Mariano Rajoy considera que anar a unes terceres eleccions seria «dolent», però que un executiu «condicionat per ERC és pitjor». En una entrevista a La Voz de Galicia, Rajoy explica que els grans partits moderats haurien d'arribar a «una mena d'entesa». D'altra banda, va manifestar que si el PSOE arriba a un acord amb ERC, Pedro Sánchez hauria d'explicar «en què consisteix». «Si Sánchez pretén disposar de la sobirania nacional o autoritzar un referèndum, estarà incomplint la Constitució i, per tant, no pot fer-ho», va afegir.

Paral·lelament, el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, va afirmar que és «poc realista» que el PNB pacti amb Pedro Sánchez i que els jeltzales acceptin que els socialistes els diguin, «com als nens, d'això no es parla», amb referència al dret a decidir. En una entrevista a El Diario Vasco, el dirigent jeltzale indica, a més, que Podem ha donat al País Basc «un pas cap a la maduresa política i el realisme» amb el preacord pressupostari i «comptarà molt més en la política basca». «Tant de bo ens trobem en més consensos amb ells», va desitjar.

Després de reconèixer que l'articulat del projecte de reforma de l'Estatut «avança més en l'àmbit de la identitat nacional i també en les garanties per resoldre gran part dels problemes en el desenvolupament de l'Estatut del 1979», Ortuzar va defensar que té «viabilitat juridicoconstitucional».