Ryanair no tancarà la base de Girona

L'aerolínia de baix cost Ryanair finalment no tancarà la base a l'Aeroport Girona-Costa Brava després d'un acord arribat amb els treballadors el passat dijous.

Entre finals de novembre i principis de desembre va oferir als empleats de Girona una última oferta per evitar el tancament en què havien d'acceptar passar de ser treballadors fixes a ser fixes discontinus i una majoria ho ha acceptat, tal com ha avançat TV3.

L'empresa ja ha anunciat que els treballadors hauran d'estar-se tres mesos a l'any a l'atur. De tota manera, la portaveu d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, ha alertat que en els nous contractes "hi ha clàusules que no acabem d'entendre" i que estan estudiant a fons. Una d'elles és que no es reconeixerà l'antiguitat dels treballadors.