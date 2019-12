El Síndic de Greuges diu que un dels «dèficits» de la sanitat catalana és el «sobrecost» de la gent que ve a operar-se

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha apuntat aquest dilluns que un dels "dèficits" de la sanitat pública a Catalunya és que té un "sobrecost" per la gent que ve a Catalunya a intervenir-se. "La sanitat de Catalunya és d'una qualitat excel·lent.





???"Un dels dèficits que té la sanitat a Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve a intervenir-se" pic.twitter.com/GuG1xVVIMS — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) December 9, 2019

«El Síndic no es pot retractar del que no ha dit»

La prova és que venen d'altres comunitats a intervenir-se", ha indicat en declaracions a Ser Catalunya en preguntar-li per les llistes d'espera. "Qui ens anava a dir que la versió sanitària de l''Espanya ens roba' l'encunyaria el senyor Ribó, Síndic del procés.", ha etzibat com a reacció a aquestes paraules a través de Twitter el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa El Síndic de Greuges ha descartat més tard retractar-se per les seves declaracions sobre la sanitat catalana iEn el marc de la Comissió del Síndic de Greuges del Parlament, ha respost d'aquesta manera als retrets del diputat de Cs Manuel Rodríguez sobre aquesta qüestió.Segons Ribó, diverses persones "s'han llançat" a fer opinions polítiques a partir d'un tuit i ha dit que la institució del Síndic de Greuges"És elemental i es pot contrastar si el que es diu és o no és", ha afegit.