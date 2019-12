Almenys sis morts en un tiroteig en un hospital del nord-est de la República Txeca

Almenys sis persones han mort a conseqüència d'un tiroteig que s'ha registrat aquest dimarts a l'interior d'un hospital universitari a la ciutat d'Ostrava, al nord-est de la República Txeca, segons han informat les autoritats locals.

Des del seu compte oficial de Twitter, la Policia txeca ha difós una imatge d'un individu a qui inicialment ha identificat com a sospitós del tiroteig i ha demanat col·laboració ciutadana per poder trobar-lo. Tanmateix, la Policia ha aclarit posteriorment que no és un sospitós del tiroteig sinó "un testimoni important".

"Informació sobre la foto: aquesta persona és un testimoni important però en aquest moment estem treballant en una versió diferent i estem buscant una altra persona. Gràcies per la comprensió", ha assenyalat la Policia txeca.

A més a més, la Policia ha explicat que està reforçant les mesures de seguretat en altres llocs del país, sense concretar a quines zones, i ha demanat "paciència i consideració" als ciutadans txecs en aquests moments.

Després del tiroteig, la Universitat d'Ostrava ha informat del tancament temporal de l'hospital i del complex sanitari en el qual s'enquadra com a mesura de precaució i ha demanat als ciutadans que no s'aproximin a la zona.

Per la seva banda, el president de la República Txeca, Milos Zeman, ha expressat el seu "més sentit condol" pel tiroteig que s'ha registrat aquest dimarts a l'Hospital Universitari d'Ostrava i ha agraït la tasca del personal d'emergències i les forces de seguretat.