Els CDR qualifiquen de «frau» i «insult» la negociació ERC-PSOE per a la investidura

Els CDR qualifiquen de "frau, insult i un menyspreu al conjunt del poble català i a la democràcia" el "simulacre de negociació" entre ERC i PSOE per a la investidura. A través d'un comunicat fet públic a Twitter, els CDR fan referència a les negociacions dels partits independentistes amb el 155 per a la investidura. Els Comitès de Defensa per la República condicionen qualsevol negociació entre la Generalitat i l'estat espanyol a una amnistia per a tots els polítics presos, el retorn dels exiliats i que s'aturi la "persecució ideològica" contra l'independentisme. La segona condició és el reconeixement del resultat del referèndum de l'1-O i, en tercer lloc, que el diàleg estigui supervisat per un "mediador internacional". Unes condicions que, segons els CDR, ara no es compleixen.

Sense citar específicament ERC ni JxCat, els CDR carreguen contra les negociacions per a la investidura que capitalitza el partit d'Oriol Junqueras amb el PSOE. Coincidint amb la tercera reunió pública entre ERC i PSOE, els CDR lamenta que no s'estan complint cap de les tres condicions que creuen que hauria de tenir una negociació entre governs.

El comunicat comença amb una reivindicació del paper dels CDR. "Hem creat poder popular que ens ha permès dur a terme un embat contra el règim i la resposta a les sentències ha estat l'enèsim exercici d'autodeterminació com a poble. Estem demostrant que cap govern ni cap institució podrà aturar la voluntat i la determinació del poble català", defensen.

Tot seguit, el comunicat fixa les tres condicions per a una negociació entre governs. La primera és que defensen que "no es pot dur a terme cap negociació mentre no hi hagi una amnistia per a totes les preses polítiques, el retorn de les exiliades i que s'aturi la persecució ideològica contra l'independentisme".

Els CDR consideren que els "innombrables incompliments" de l'estat espanyol fan necessari la figura d'un "mediador internacional" per tal de garantir la "transparència, la validesa i la materialització" dels acords que es puguin prendre en la taula de negociació. Unes converses que, segons reclamen, han de reconèixer el resultat del referèndum de l'1-O i la "inequívoca voluntat popular d'independitzar-se de l'estat espanyol".