Cs critica que Torra no destitueixi els investigats per corrupció del seu govern

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va criticar ahir que el president Quim Torra no hagi destituït els investigats per cor-rupció del seu govern ni n'hagi donat explicacions. En declaracions als mitjans, coincidint amb el Dia Mundial contra la Corrupció, Roldán es va referir, entre d'altres, al cas del secretari per a l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, detingut el 13 de novembre i investigat per presumptes subvencions il·legals a fundacions properes a l'espai postconvergent. «És una autèntica vergonya que Torra no hagi donat explicacions, ni l'hagi destituït, i que aquest senyor segueixi cobrant diners públics de tots els catalans», va lamentar.

Més enllà, va denunciar que en el dia contra la corrupció Torra «tampoc hi sigui» perquè és a Waterloo «per rebre instruccions del fugitiu de la justícia», en al·lusió a l'expresident Puigdemont. Segons Roldán, «els independentistes quan no estan declarant per desobediència estan declarant per corrupció». «Estem convençuts que una altra Catalunya és possible, una altra Catalunya sense corrupció i que lideri Cs», va afegir.

Roldán va anunciar dijous que el seu partit demanarà la celebració d'un ple monogràfic sobre corrupció al Parlament per abordar els casos que afectin l'antiga CDC i membres d'hereus polítics de l'espai, com el PDeCAT o JxCat. La petició de Cs arriba després que la Fiscalia hagi demanat al Suprem investigar Laura Borràs per presumptes irregularitats en l'adjudicació a una persona pròxima per valor de més de 250.000 euros quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes .