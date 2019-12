Greta Thunberg alerta que la crisi climàtica global «ja ens afecta, no és un problema del futur»

La crisi climàtica «no és un problema futur, sinó una cosa que ja ens afecta», va advertir la popular Greta Thunberg durant una breu intervenció a la Cimera del Clima a Madrid, en la qual la jove va cedir el protagonisme d'aquest acte amb joves a la resta d'activistes mediambientals. Va ser la primera vegada que Thunberg intervenia en aquesta cimera de l'ONU, que ja havia visitat divendres passat poc després d'arribar a Madrid després de viatjar tota la nit en tren des de Lisboa per unir-se a la Marxa pel Clima, organitzada per diverses organitzacions de joves activistes ambientals. També es va estrenar en aquesta cimera el moviment juvenil Fridays For Future, sorgit arran de «les segudes» cada divendres de la jove sueca davant les portes del Parlament del seu país per protestar per la inacció dels governs contra l'escalfament global. Thunberg va voler destacar la mala situació en què es troben les comunitats indígenes, sobre les quals va dir que són «les més castigades» per la crisi climàtica. «Ja són incomptables les persones que moren i pateixen com a conseqüència de l'emergència climàtica que experimenta el planeta», va advertir en la seva intervenció la jove, que també tenia previst assistir a un acte organitzat pel Fons de Nacions Unides per a la Infància, al qual finalment no va acudir.