Inspectors de la policia van triar les escoles on havien d'actuar l'1-O

Quatre inspectors en cap de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l'1-O van admetre ahir davant el jutge que, la vigília, havien visitat els centres de votació per determinar en quins era «més factible» actuar i que durant la intervenció havien utilitzat canals de comunicació paral·lels.

Ahir van declarar davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1-O, quatre dels vuit inspectors en cap de la Policia Nacional imputats per la seva actuació en l'operatiu, després que dijous passat prestessin declaració quatre més.

Segons fonts jurídiques, els quatre inspectors, que van respondre només les preguntes del jutge, el fiscal, l'Advocacia de l'Estat i les seves defenses, van ratificar que havien rebut l'ordre d'actuar d'un comissari amb el nom clau de Marte, que identifiquen com el cap dels antiavalots, a partir de les 0o.oo hores de l'1 d'octubre del 2017.

Els inspectors en cap, segons els advocats de l'acusació, van explicar davant del jutge que s'havien celebrat dues reunions prèvies a l'1 d'octubre, totes dies presidides per Marte: una el divendres a la tarda, on van rebre una llista dels punts de votació, i una altra el dissabte, en què es van concretar alguns detalls de l'operatiu policial de cara al referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.

D'acord amb aquestes fonts, els inspectors en cap van visitar el dissabte al matí els diferents centres de votació per determinar en quins era «més factible» actuar, de manera que es va seguir aquest «criteri».

El dissabte a la tarda, segons van declarar els imputats, va tenir lloc la segona reunió, en què es van concretar detalls, com l'ús de canals de comunicació paral·lels a les emissores oficials, amb telèfons mòbils, o que havien rebut la instrucció de no fer detencions. A més, un va admetre, a diferència del que havien declarat altres comandaments, que els agents de la Policia Nacional poden activar i desactivar les càmeres que porten incorporades, i que així podien actuar amb «certa discrecionalitat» per decidir quan gravaven.