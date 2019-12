Jordi Pujol adverteix dels riscos de modificar la immersió lingüística

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va assegurar ahir que la llengua catalana és «un element central i irreversible» i va advertir del risc de modificar la immersió lingüística, ja que creu que «pot afectar perillosament les bases del viure col·lectiu».

En un article publicat al portal web de l'Associació Serviol, Pujol va al·ludir a la proposta del PSC de «flexibilitzar» la immersió lingüística per adaptar les hores lectives en català, castellà i anglès a l'entorn de cada escola. Des de sectors sobiranistes, aquesta iniciativa s'ha interpretat com una esmena a la totalitat al sistema d'immersió lingüística, model que regeix a Catalunya des del 1984.

Pujol, artífex d'aquest model educatiu durant la seva etapa com a president de la Generalitat, remarca que el català és un element «central i irreversible» de Catalu-nya, com ho és el concert basc per al País Basc, i lamenta que hi hagi partits que vulguin «furgar» en el sistema educatiu a Catalunya.

En aquest sentit, assenyala que, com ja va dir l'expresident del Tribunal Constitucional Francisco Tomás Valiente, «tocar» la immersió pot afectar «perillosament» les «bases del viure col·lectiu» a Catalunya. Per aquest motiu, Pujol destaca que totes les entitats polítiques, socials, sindicals i culturals de Catalunya, i no només els partits sobiranistes, haurien d'«oposar-s'hi».