JxCat exigeix al PSOE solucions polítiques sense descartar un vot diferent del d'ERC

La diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs va advertir ahir al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que només es plantejarien una posició diferent del no a la investidura si aporta «solucions polítiques» al conflicte català, sense descartar la possibilitat d'un vot diferent del d'ERC.

«Volem parlar del dret d'autodeterminació, de la manera en què la podem exercir, de la repressió i de certs drets humans que es vulneren», va asseverar la portaveu de JxCat a la cambra baixa en una roda de premsa celebrada a Brussel·les amb motiu de la reunió de tots els dirigents de JxCat.

Els mitjans de comunicació esperaven que fossin l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'actual president català, Quim Torra, els que compareguessin en aquesta roda de premsa, però finalment van ser Borràs i el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, els que van respondre als mitjans.

Després d'una primera trobada entre PSOE i JxCat dimecres passat, Borràs va revelar que la socialista Adriana Lastra va citar el seu grup parlamentari a una nova reunió aquesta setmana, per a la qual encara no hi ha data confirmada.

Malgrat aquests contactes, Bor-ràs només veu factible que JxCat es mogui del no a Sánchez que va esgrimir en les dues últimes sessions d'investidura si «a l'altra banda» veu «voluntat de cercar solucions polítiques» al conflicte català. Va assenyalar en aquest sentit que JxCat només es plantejaria una posició diferent del no a la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE accepta dialogar amb un mediador internacional present i a parlar sobre autodeterminació. «Ens encantaria que la finestra d'oportunitat que sobre el paper s'obre amb un govern de coalició amb l'únic partit que no va participar del 155 suposés un canvi per part del PSOE», va afirmar Borràs. També va remarcar que Sánchez no hauria de deixar «al marge» JxCat perquè és el grup «principal» de l'independentisme al Parlament i ostenta la presidència de la Generalitat, ha subratllat.

Pel que fa al possible vot diferenciat entre JxCat i ERC davant la investidura de Sánchez, Borràs va remarcar que els dos partits «ja han votat diferent en altres ocasions», com va passar en l'última sessió d'investidura, quan Es-querra es va abstenir. «Cadascú pren les seves decisions d'acord amb allò que considera més oportú i quin és el compromís que té amb els seus electors», va postil·lar la diputada d'JxCat. Bor-ràs va evitar així polemitzar amb ERC i va remarcar que la seva formació, en tot cas, «no donarà els seus vots a canvi de res».



Puigdemont, en espera del TJUE

JxCat va recuperar ahir la possibilitat que Puigdemont sigui candidat a unes eleccions catalanes si hi hagués una sentència favorable del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que li reconegués la seva condició d'eurodiputat i la seva immunitat. Es dona la circumstància que una resolució favorable de TJUE sobre el cas de la immunitat i la condició d'eurodiputat del líder d'ERC Oriol Junqueras podria beneficiar Puigdemont, que també va ser candidat a les eleccions europees i no va poder recollir l'acta.

Preguntada per si en aquestes circumstàncies Puigdemont podria tornar a ser candidat a unes eleccions catalanes, Borràs va dir que és «el nostre candidat de manera permanent», però va afegir que, si arribés aquest escenari d'immunitat, ja es veurien quins camins prenen. Batet, per la seva banda, va admetre que la resolució del TJUE és «nuclear» i que hi tenen «esperances» dipositades.