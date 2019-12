JxCat retira la moció sobre autodeterminació per «facilitar» la negociació amb el PSOE

JxCat ha decidit retirar la moció sobre autodeterminació prevista per al ple d'aquest dimecres i dijous per "facilitar" i no interferir en les negociacions amb el PSOE. "Entenem que fer el debat en aquest moment podria ser malinterpretat i utilitzat pel PSOE per no tenir una actitud positiva en les negociacions", ha argumentat el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, que ha reivindicat que la formació fa aquest "gest" en un exercici de "responsabilitat". Tot i això, el portaveu ha avançat que només deixen el text "sobre la taula" amb la possibilitat de tornar-lo a presentar en una altra sessió del ple.

A la moció que s'havia de votar aquesta setmana JxCat reivindicava el dret a l'autodeterminació com a "solució democràtica" a un "conflicte polític" i considerava "imprescindible" el reconeixement institucional entre governs i una "interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència espanyola".

"Aquest debat podia generar complexitat o introduir elements de complicació en el moment processal de les negociacions", ha explicat Pujol, precisament coincidint amb la reunió entre els negociadors d'ERC i del PSOE a la seu de l'AMB.

Pujol, però, ha avançat que es reserven "la llibertat de tornar-lo a plantejar si arriba el moment". "La política està plena de gestos, aquest és un gest per facilitar unes converses més fluïdes", ha resumit. El portaveu parlamentari ha assegurat que ERC ja estava al corrent de la decisió, encara que ha reivindicat l'autonomia de cada grup parlamentari.

Pujol també ha assegurat que confien que les converses de la seva formació amb el PSOE "continuïn" i ha dit que estan esperant tancar una nova data per a una trobada.



"No em facin fer de Bartomeu"



En ser preguntat per la convocatòria de Tsunami Democràtic en el marc del Barça-Madrid del dimecres 18 de desembre, Pujol ha rebutjat aclarir si creu que es podrà acabar jugant el partit o no. "No em facin fer de Bartomeu, de president de la Lliga de Futbol Professional o de la Federació", ha demanat, per recordar després que ell és el portaveu de JxCat i que la formació "tampoc és el Tsunami". Pujol sí que ha aprofitat per "reivindicar un 5-0 millor que un 4-1" i ha assegurat que estarà "pendent del 'clàssic' com qualsevol ciutadà".