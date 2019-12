El president de Renfe reivindica «l'elevat índex de puntualitat» de Rodalies

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha reivindicat "l'alt índex de puntualitat" que tenen els trens a Catalunya i en el conjunt Espanya en comparació amb les rodalies "franceses, angles, alemanyes o holandeses". Táboas ho ha dit aquest dimarts durant una visita a les obres per millorar l'accessibilitat dels usuaris a l'estació de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, que també ha valorat que Rodalies "funciona millor de la percepció que hi ha, però pitjor del que Renfe voldria". En aquest sentit ha manifestat que l'operadora ferroviària és "molt exigent" amb ella mateixa i per això "treballa cada dia" per millorar el servei. Sobre l'estació de Bellvitge, Táboas ha confirmat que durant el segon trimestre de 2020 ja serà totalment accessible.

Les obres en aquesta estació de l'Hospitalet de Llobregat facilitaran l'accés als més de 6.000 viatgers diaris que fan ús de les instal·lacions. A partir del segon trimestre de l'any 2020 ja es podran utilitzar els 4 nous ascensors. A més, esta prevista una ampliació de les andanes per facilitar la pujada als trens i la substitució de la il·luminació actual.

El cost total d'aquestes obres és de 3 milions d'euros. L'alcaldessa de l'Hosìtalet de Llobregat, Nuria Marín, s'ha mostrat "agraïda" amb Renfe perquè s'han fet realitat una "obra molt reivindicada i reclamada" pels veïns de Bellvitge. Marín no ha oblidat el projecte de soterrament de les vies al seu pas per l'Hospitalet i ha insistit que aquesta "és una actuació imprescindible".