El TSJC insta un jutjat a investigar si Ortega va incomplir la inhabilitació pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) insta un jutjat d'instrucció a investigar si l'exvicepresidenta Joana Ortega va incomplir la condemna d'inhabilitació pel 9-N per exercir com a assessora del Govern abans que se li acabés la pena. El Govern va nomenar Ortega al maig d'aquest any com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en Projectes Transversals.

L'exvicepresidenta va ser condemnada a nou mesos d'inhabilitació, que acabaven el 19 d'octubre del 2019. El TSJC, que va ser qui la condemnar, porta la qüestió a un jutjat ordinari per trencament de condemna perquè Ortega ja no és aforada. A més, demana al lletrat de l'administració de justícia que calculi de nou la pena restant els mesos que va treballar com a assessora, des del 17 de maig fins que va deixar el càrrec. Va ser la fiscalia qui va alertar del cas.