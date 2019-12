El vot tàctic i la participació, les amenaces a l'hegemonia 'tory'

El vot tàctic en les generals que el Regne Unit celebra aquest dijous podria jugar un paper clau per truncar la majoria absoluta que la pràctica totalitat de les enquestes atorga al primer ministre, Boris Johnson, les aspiracions de reelecció del qual es veuen també tenallades per la participació i el risc de complaença en els anomenats escons marginals, és a dir, aquells on la victòria s'havia saldat en els últims comicis per un avantatge inferior al10%.

D'aquí l'aposta de Johnson per centrar la recta final de campanya en els bastions que sentenciaran un repte electoral en què ho arrisca tot, no només la seva supervivència política, sinó el divorci que va decidir patrocinar el febrer de 2016 com a camí per aplanar el ter-reny a les seves aspiracions de lideratge. Referendar-les ara a les urnes depèn del grapat d'escons que pretén arrabassar al laborisme a l'interior i al nord d'Anglater-ra, identificats pels seus assessors, juntament amb esquivar el parany del vot tàctic.



Tot i que no hi ha res de nou en l'estratègia d'optar per sigles diferents a les que identifiquen les fílies ideològiques, amb l'objectiu últim de derrotar un partit específic, aquest pròxim 12 de desembre podria marcar la diferència entre una hegemonia conservadora i un Parlament sense majories. Aquesta és la tesi després de la intensificació de la complexa ofensiva promoguda per plataformes a favor de la permanència a la Unió Europea, que aspiren a aturar la sortida garantida per Johnson el 31 de gener.

L'estimació general estipula que un de cada deu britànics tindrà en compte aquesta basa a l'hora de triar papereta, però el veritablement rellevant és on es localitzin. Best For Britain, organització a favor d'un segon referèndum, ha identificat 36 escons dels 650 en joc que podrien desbaratar la majoria absoluta tory.

Segons els seus càlculs, només que 40.700 persones votessin tàcticament seria suficient per impedir-la, és a dir, una mitjana de 1.131 per plaça, un nombre basat en un estudi de gairebé 30.000 electors que revela que, en absència d'aquesta coordinació, el premier obtindria 345 diputats.

Més que provocar un canvi de govern, el propòsit d'aquestes iniciatives passa per avortar l'hegemonia de Johnson, un afany per al qual han tirat d'un intricat entramat digital i una sofisticada ofensiva a les xarxes socials per informar els votants sobre quina opció triar en les seves respectives circumscripcions per impedir a el primer ministre obtenir l'únic resultat que li valdria per executar els seus plans de divorci.

El consens demoscòpic sosté que les possibilitats d'una victòria laborista són remotes, de manera que l'única disjuntiva real que la ciutadania té davant seu és una administració conservadora, que materialitzaria el Brexit quan està previst; o una Càmera dels Comuns sense majories que, previsiblement, pujaría per un segon referèndum, donada la corrent eurofila que dominaria Westminster. Així, encara que el principal partit de l'oposició té per decidir si defensaria la continuïtat, les bases i gran part de la cúpula directiva l'emparen i la formació en el seu conjunt dóna suport a un nou plebiscit.

El problema no és, per tant, la manca de suports, sinó la incapacitat de construir una coordinació eficaç per capitalitzar el suport de l'electorat a favor de la permanència o, al menys, d'una altra consulta. Aquesta manca d'acoblament s'ha convertit en un dels grans aliats per a Johnson, els assessors del qual estan sorpresos per l'absència de missatge des del teixit polític per explicar que el vot tàctic suposaria una drecera directa per a un segon referèndum. Durant mesos, els sondejos han indicat que seguir a la UE aconseguiria la victòria. La deficiència rau en la manca d'unitat, una mancança que han intentat suplir moviments cívics com Best for Britain o Remain United, patrocinada per Gina Miller, l'empresària que va derrotar el Govern dues vegades al Tribunal Suprem per processos relacionats amb l'abús de poder en matèria de Brexit.