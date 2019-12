Borràs, Mundó i Vila pagaran menys multa pels dies en presó preventiva i les compareixences

Els exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila pagaran menys multa per la liquidació de la condemna de desobediència, segons han explicat a l'ACN fonts jurídiques.

En el cas dels exconsellers de Governació i Justícia, la secretaria de causes especials del Tribunal Suprem ha descomptat 66 dies de multa pels 33 dies que van passar en presó preventiva, 46 dies de multa per la retirada de passaport i 10 dies de multa per les compareixences. Així doncs, Borràs i Mundó hauran d'abonar 122 dies de multa menys, és a dir, 24.400 euros menys, de la condemna de 10 mesos de multa amb una quota diària de 200 euros que va imposar la Sala Penal de l'alt tribunal. Per tant, hauran de pagar 35.600 euros en lloc dels 60.000 als quals els van condemnar. Pel que fa a Vila, haurà d'abonar 48.400 euros.

A l'exconseller d'Empresa se li descompten dos dies de multa pel dia que va passar en presó provisional, 46 dies de multa per la retirada de passaport i 10 dies de multa per les compareixences. En total, són 58 dies de multa menys, que resten 11.600 euros a la condemna total. Les mateixes fonts han concretat que es tracta d'un tràmit fet a partir d'una taula preestablerta i que ha dut a terme la secretaria de causes especials. No hi ha intervingut el tribunal sentenciador.