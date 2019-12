Budó afirma que els dos partits del Govern han de participar en les negociacions amb els socialistes

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, creu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat no estarà «ben solucionat» si JxCat no participa en la solució.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu a Palau, ahir al migdia, la consellera de Presidència va afegir que no es podrà trobar «la solució més efectiva» si una de les dues formacions que donen suport al Govern, en referència a JxCat, no forma part de les negociacions.

Budó també considera «necessari» que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, torni les trucades al president de la Generalitat, Quim Torra. La portaveu va excloure el Govern de les converses amb el PSOE, que va deixar en mans dels partits.

Budó va reivindicar el paper de «totes les formacions independentistes» per afrontar la resolució del conflicte, i va asseverar que, si no tots els partits poden participar de la solució política, «òbviament» no estarà «ben solucionat».

La consellera va reclamar, doncs, que es tingui en compte el paper de JxCat de cara a les negociacions amb el PSOE, poc després que s'acabés la tercera reunió entre ERC i els socialistes, a Barcelona.

La portaveu, a més, va exigir que el líder del PSOE tingui «respecte i reconeixement institucional» cap al president de la Generalitat. La consellera va insistir que a la taula de diàleg s'hi ha de poder parlar de tot, «sense limitacions» i, per tant, també s'hi ha de poder abordar el dret a l'autodeterminació.

Budó va reiterar que el Govern no està negociant amb el PSOE, i va deixar en mans dels partits totes les negociacions. La consellera va dir que l'executiu vol mantenir «prudència» i posar «un punt de distància» respecte de les converses amb la Moncloa, per «mantenir la neutralitat».

Finalment, Budó va insistir que el diàleg i la negociació les han de liderar els presidents dels dos executius.