Un centenar de mossos es concentren al Parlament per reivindicar l'equiparació amb Bombers i Agents Rurals

Un centenar de mossos d'esquadra s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Parlament per reivindicar ''un tracte just'' per al cos, després que aquest dilluns el sindicat convocant, SAP –FEPOL, s'aixequés de la mesa de negociació en considerar que no hi havia ''voluntat negociadora'' per part de l'executiu català.

En un comunicat, SAP-FEPOL recorda que el 2008 es va signar un acord per equiparar les retribucions de la policia catalana a la resta de cossos especials, Bombers i Agents Rurals, i que encara hi ha diferències en les condicions laborals. Consideren que, d'aquesta manera, se'ls tracta com a ''funcionaris de segona'' i critiquen que sigui ''sempre'' el col·lectiu afectat per ''continus i històrics'' greuges comparatius''.

Els agents creuen que el tracte que reben ''és una manca de respecte'' i que estan ''esgotats''. Recorden que sempre responen davant les exigències de dispositius especials i que en canvi, el Govern els continua ''humiliant''.

Els mossos concentrats al Parlament han desplegat una pancarta amb el lema ''Mossos en Lluita'' i portaven pancartes amb el missatge ''es ven'' que habitualment s'utilitza per a la compra-venda d'habitatges, amb frases com ''Rebaixes 112'' o ''Buch no respon''.