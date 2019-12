Denuncien a l'ONU la violació de drets humans a Espanya

Una quarantena d'organitzacions de tot l'Estat espanyol van denunciar ahir davant les Nacions Unides «la violació de drets humans» a Espanya. Coincidint amb el Dia internacional dels drets humans, les organitzacions van presentar a Ginebra (Suïssa) els seus informes, en els quals denuncien la «violació» de drets com el de manifestació, llibertat d'expressió o a la participació política.

La majoria de les denúncies se centren en aquestes qüestions, però també n'hi ha que critiquen la política penitenciària dels presos bascos o la manca de polítiques de veritat i reparació a les víctimes del franquisme. La informació aportada per les organitzacions serà tinguda en compte pel grup de treball de l'Examen Periòdic Universal, que és el mecanisme del Consell de Drets Humans que avalua l'estat d'aquests drets en els diferents estats amb l'objectiu de millorar-lo i que Espanya passarà el gener. Òmnium Cultural, l'ANC, Plataforma per la Llengua, International Trial Watch, PEN Internacional, l'Associació Catalana de Professionals o el Grup de Periodistes Ramon Barnils són algunes de les organitzacions que presenten les seves denúncies.

La majoria de les organitzacions denuncien la «violació» dels drets a la llibertat d'expressió, a la participació política, a la manifestació pacífica i a la participació política. En relació amb la situació a Catalunya, però, també denuncien la «violació» d'altres drets, com els digitals. A més, algunes organitzacions també lamenten que no s'hagin «aclarit responsabilitats» per l'actuació policial durant l'1-O i critiquen la «discriminació contra les llengües que no són el castellà» a Espanya. Entre les denúncies també hi ha «violacions» sobre els drets de les persones amb discapacitat, contra «l'acusació de terrorisme» contra els joves d'Altsasu, la Llei de Seguretat Ciutadana i la manca de reparació a les víctimes del franquisme.

En la presentació de les conclusions de les organitzacions van participar el coordinador de l'ANC, Jaume Bardolet, l'advocada membre de la Xarxa Ciutadana SARE Begoña Atxa, la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, l'eurodipuada del BNG Ana Miranda, l'investigador de l'Institut de Drets Humans de Catalunya Karlos Castilla, el membre del Col·lectiu Praga Marc Marsal, la coordinadora de l'Observatori Mèdia.cat del Grup de Periodistes Ramon Barnils Elisenda Rovira i la membre d'Òmnium Cultural Elena Jiménez.